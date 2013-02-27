В Европе говорят о росте ВВП Украины в случае подписания договора о ЗСТ

Об этом в комментарии Институту Горшенина заявил Арнольдас Пранцкевичус, советник по вопросам внешней политики президента Европейского парламента, спикер панели Национального экономического форума «Украина-2013.Международные отношения».



По его словам, саммит напомнил украинскому руководству, что в его распоряжении остался очень ограниченный период времени для осуществления ожидаемых от него шагов в решении проблемы избирательного правосудия, проведении реформы избирательного законодательства и выполнении повестки дня ассоциации. «Для того чтобы осуществилось общее устремление подписать Соглашение об ассоциации до ноябрьского саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе, ЕС с нетерпением ожидает реально ощутимого прогресса в этих трех направлениях в течение следующих двух месяцев до мая», - отметил советник президента Европарламента.

«Соглашение о создании зоны глубокой и всеобъемлющей свободной торговли, непревзойденное по своему масштабу и замыслам, гарантирует Украине доступ к рынку с 500 миллионами людей и шанс улучшить свой бизнес-климат, привлечь дополнительные иностранные инвестиции, модернизировать технологии и ноу-хау и увеличить ВВП на 4% в течение следующего десятилетия. Не говоря уже о таких преимуществах, как верховенство права и европейская система ценностей», - подчеркнул Арнольдас Пранцкевичус.

«На кону исторический шанс Украины провести реформы и модернизироваться, а также твердо обозначить свой европейский путь. Я убежден, что это лучший вариант для Украины на сегодня», - отметил европолитик.

«Выбор зависит от Украины, и именно сейчас ей нужно принять решение и выполнить условия», - резюмировал советник по вопросам внешней политики президента Европарламента.