ВБ признал украинский электронный кадастр «примером в международных масштабах»

Такую характеристику специалисты миссии Мирового банка предоставили состоянию проекта в своем отчете по результатам визита в Украину, который длился с 11-го по 19-е февраля этого года.

«Всемирный банк осознает, насколько большой объем работы был выполнен за последние несколько месяцев для подготовки электронной кадастровой системы и ее внедрения в беспрецедентном для данного региона темпе. Разработка системы, ее тестирование, прием, миграцию данных и обучение пользователей были выполнены менее чем за три месяца. Менее чем за пять месяцев создан цифровой архив (включая сканирование и индексирование 16, 8 млн. государственных актов, а также внедрение процедур сканирования для поступающих документов)», отмечается в отчете.

Специалисты Мирового банка признали, что были поражены значительным объемом выполненной работы по улучшению качества данных и отметили значительный прогресс в реализации проекта за время, прошедшее с их предыдущего визита.

«Со времени последней миссии специалистов Банка было осуществлено большую работу по внедрению электронной системы кадастра с разработкой собственными силами дополнительного программного обеспечения, подготовке данных и организации обучения, благодаря чему электронная система кадастра сейчас полностью функциональна и используется в 592 местных и других офисах. Достигнутый прогресс позволил ликвидировать большинство рисков, указанных ранее предварительным миссиями специалистов в связи с внедрением электронной системы кадастра», сказано в сообщении.

В рамках визита, участники миссии наблюдали за повседневной работой Национальной кадастровой системы в территориальных офисах земельных ресурсов. Миссия посетила два районных офиса Госземагентства в Вышгороде и Борисполе, где наблюдала за работой и процессом предоставления услуг. В частности, ее представители констатировали, что в среднем время на регистрацию участка не превышает 40 минут, тогда как ранее процесс регистрации мог длиться несколько недель.

Как отмечается в отчете, электронная система кадастра успешно работает и соответствует лучшей мировой практике. Она практически устраняет излишнюю бюрократию, способствует упрощению процедур и сокращению шагов на пути регистрации прав собственности, резко уменьшает затраты времени на предоставление услуг, устраняет задержки и уменьшает стоимость услуг. Также работа НКС поспособствует повышению прозрачности данных о правах собственности, привлечению общественности к улучшению качества данных и повышению ответственности поставщиков услуг.