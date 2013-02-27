Эксперт: Госпрограмма активизации экономики привлечет инвестиции в малый бизнес

Об этом заявил директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

«Я не понимаю политиков, которые еще не читая программу, начали ее критиковать. Очевидно, что сами разработчики программы не предусматривали в ней какого-то сверхпрорыва, но ряд положительных моментов в ней присутствуют. Мне особенно импонирует урегулирование сферы капитальных вложений, также неплохая поэтапно прописан процесс улучшения инвестиционного климата », - рассказывает финансист.

Кроме того, по его словам, заслуживает внимания в программе активизация процесса импортозамещения.

«Действительно, заслуживает внимание и выписан в программе процесс импортозамещения. Насколько я понимаю, во многих сферах в нем отдается предпочтение отечественным производителям мелкой и средней руки. А это, в свою очередь, будет стимулировать приток инвестиций в такие небольшие предприятия. При этом в программе дано замечательный посыл - децентрализация бюджетов, Киев будет понемногу отдавать полномочия, в том числе, в бюджетных вопросах, регионам», - говорит специалист.

По мнению Устенко, указанный документ также оптимизирует бюджетный процесс, ведь составляя государственную смету на 2014 год, правительство будет исходить из положений этой программы.

«Это упростит процесс составления Госбюджета-2014, чиновники, которые будут писать его, могут смело выходить из цифр и позиций, заложенных в программе. Главное, что есть четкий программный документ, а изменения и дополнения в него можно вносить когда-либо », - отмечает финансист. Напомним, что в начале года Министерство экономического развития и торговли подготовило проект Государственной программы активизации развития экономики на 2013-14 годы.