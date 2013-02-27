Перевооружение ЧФ уперлось в украинскую таможню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

“Урегулирование отдельных вопросов, связанных с процедурой перемещения грузов для потребностей Черноморского флота Российской Федерации через территорию Украины рассматривается соответствующими министерствами и ведомствами Украины”, - сказал он.

Что касается перспективы перевооружения и модернизации Черноморского флота, то, по его словам, этот вопрос сейчас находится на начальных стадиях обсуждения, и говорить о каких-то конкретных договоренностях на данном этапе рановато.

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Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Павел Лебедев сообщил, что Министерство обороны России обратилось к Минобороны Украины с просьбой урегулировать таможенные процедуры, необходимые для перевооружения Черноморского флота.

«Министерство обороны России обратилось с тем, что они планируют проводить перевооружение своего Черноморского флота, и попросило урегулировать вопрос таможенных процедур», - сказал П.Лебедев. При этом он отметил, что вопрос таможенных процедур не лежит в компетенции оборонного ведомства, поэтому Минобороны оформит соответствующие документы и передаст их в Министерство доходов и сборов, в Кабинет министров и в министерство финансов.