Сержант ППС грабил частные автомобили

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник в правоохранительных органах, помогали сержанту еще двое гражданских лиц. Крали в ночное время, забирая все, что имеет какую-либо ценность.

Преступника не могли поймать два месяца. Он попался случайно при ограблении очередного частного микроавтобуса. Как оказалось, сержант ППС очень хорошо знал график дежурств милицейских подразделений в городе и поэтому выбирал для грабежа автомобили на тех улицах, где дежурил сам, или в других, «не прикрытых» наблюдением патрулей местах.

По данным источника, руководство буковинской милиции уже приняло решение о расформировании взвода в Черновицком батальоне ППС, где служил преступник, увольнении с работы психолога. Руководители этого подразделения понижены в звании и должности.

В настоящее время дело передано в прокуратуру, продолжается следствие.

В ОСО УМВД Украины в Черновицкой области корреспонденту УНИАН подтвердили, что «такой факт» с грабителем-милиционером имел место, однако отказались комментировать происшествие, ссылаясь на то, что по этому поводу сейчас «готовится официальное сообщение».