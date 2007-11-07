Ющенко дал Бойко ц.у. на переговоры с Москвой

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО представил свои предложения, на базе которых будут сформированы Директивы для украинской правительственной делегации относительно ведения газовых переговоров с российской стороной.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь сегодня во время встречи Президента с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Иваном ПЛЮЩОМ, министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО, министром иностранных дел Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ.

Возглавит делегацию на этих переговорах Ю.БОЙКО.

В начале встречи министр топлива и энергетики поинформировал главу государства о ситуации на газовом рынке. В первую очередь, речь шла о цене на газ и его транзит.

Участники встречи коротко обсудили вопрос об организации внутреннего газового рынка на следующий год.

Во встрече также принял участие первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.