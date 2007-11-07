Погода на 8-12 ноября

8 ноября не территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных областях и южной части ожидается мокрый снег и дождь, в Карпатах, а днем и в Крыму местами сильные осадки. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, в Крыму до 10°. В северных, центральных, а днем и в восточных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью 0-5° мороза, в восточной части 5-10° мороза, днем 0-5° тепла. На дорогах западной части местами гололедица. Ветер юго-восточный, на западе западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах метели.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 9-10 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. 9 ноября без существенных осадков, только ночью в южной части, днем в западных областях небольшие (в Карпатах и на Закарпатье умеренные) осадки в виде мокрого снега и дождя; 10 ноября в Украине, кроме восточной части, дождь и мокрый снег, на юга - дождь, на Правобережье и в Крыму местами сильные осадки. На дорогах западных и северных областей местами гололедица, на Правобережье и юге страны туман. Ветер преимущественно юго-восточный с переходом в западных областях на северо-западный, 5-10 м/с, 10 ноября в Украине, кроме северо-восточной части, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, 9 ноября в восточных областях до 6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части ночью 0-5° тепла, днем повышение до 8-13°, в Крыму до 12-17°; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

11-12 ноября ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега (на западе преимущественно снегу, на юге, а 11 ноября и на востоке преимущественно дожди), 11 ноября в Украине, кроме западных областей, местами пройдут сильные осадки. Температура в западных областях ночью 2-8° мороза, днем 0-5° мороза; в южной части (11 ноября и в восточной части) ночью 0-6° тепла, днем 3-9° тепла; на остальной территории ночью и днем 11 ноября от 3° тепла до 3° мороза, 12 ноября 0-5° мороза.

В г. Киеве и области 8 ноября будет облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла; по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

9-10 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. 9 ноября без существенных осадков, 10 ноября ночью небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, утром и днем 10 ноября местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

11 ноября пройдет дождь и мокрый снег, местами сильные осадки; температура ночью и днем от 3° тепла до 3° мороза. 12 ноября - небольшой снег и мокрый снег, температура ночью и днем 0-5° мороза.