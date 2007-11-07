Яценюк обсудил с Моцыком судьбу 73 украинок

6 ноября министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК и посол Украины в Республике Польша Александр МОЦЫК обсудили вопрос о ситуации с 73 гражданами Украины, которые работают в хозяйстве польского фермера вблизи г. Пижице, Республика Польша, и которые были обвинены в нарушении закона «Об иностранцах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в результате принятых Министерством иностранных дел Украины, Посольством Украины в Польше и Генеральным консульством Украины в Гданьске мер Западнопоморский воевода приостановил решение Коменданта Поморского отдела пограничной охраны РП о необходимости выезда 73 граждан Украины с территории Польши до 6 ноября с.г.

Решением воеводы разрешено указанным гражданам Украины продолжать работать до окончательного рассмотрения их апелляции, поданной воеводе Почетным консулом Украины в Щецине, то есть в течение последующих 30 дней.

Как сообщал УНИАН, 31 октября спикер поморского отдела Пограничной службы Яцек ОГРОДОВИЧ сообщил журналистам, что в Польше задержаны 75 украинок, которые нелегально работали на производстве. По его словам, трудоустроил украинок владелец хозяйства близ города Пижице в Западнопоморском воеводстве Польши. Украинки работали не на поле, как это было предварительно согласовано, а на производстве декоративных венков.

По словам Я.ОГРОДОВИЧА, украинки будут фигурировать в базе данных как лица, нежелательные на территории Республики Польша.

В свою очередь в Пограничной службе Польши заявили, что 75 гражданок Украины должны покинуть территорию государства, а если не сделают этого в течение недели, то они будут депортированы. Украинки в течение года не будут иметь права въезда на территорию Польши.

2 ноября руководителями органов самоуправления совместно с Почетным консулом Украины в городе Щецине от имени всех 73 гражданок Украины была подана апелляция на имя Западнопоморского воеводы по поводу решения пограничной службы Республики Польша.