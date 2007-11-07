Пограничники задержали в закарпатском селе 10 босых и избитых китайцев

На Закарпатье задержаны 10 нелегальных мигрантов из Китая, над которыми издевались проводники.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связям с общественностью Государственной пограничной службы Украины, вчера к сотрудникам пограничной комендатуры „Большой Березный” поступила информация о группе азиатов, которые ходят по улицам поселка Малый Березный.

Спустя некоторое время пограничный наряд задержал возле почтового отделения 10 челоек азиатской внешности. Задержанные не имели никаких документов, некоторые из них были босые и имели на теле следы телесных повреждений. Иностранцы сумели объяснить, что они являются выходцами из Китая. Жестами китайцы показали, что сбежали от 4-х мужчин, которые удерживали их в частном доме и издевались над ними.

После этого, в дом, указанный нелегалами, отправилась совместная группа пограничников, сотрудников СБУ и райотдела милиции. К воротам двора подошел хозяин – 24-летний гражданин Украины. На его лице также были видны следы побоев. В доме пограничники, сотрудники СБУ и МВД обнаружили, что нелегалов удерживали в подвале, где на стенах и полу была свежая кровь, а также следы побега – оборваны шторы и разбиты окна.

В настоящее время задержанные китайцы доставлены в пункту временного содержания незаконных мигрантов Чопского пограничного отряда. В ближайшее время правоохранители с помощью переводчиков планируют узнать о подробностях их путешествия и выяснить на самом ли деле над ними издевались, кто и почему это делал.

Кроме того, вчера во время совестной со словацкими пограничниками операции сотрудники Чопского отряда обнаружили в горах, неподалеку от линии границы, тело азиата, погибшего от истощения и переохлаждения, а также индуса в крайне тяжелом состоянии, которого передали словацким медикам. Со словацкой стороны были задержаны 8 выходцев из Юго-Восточной Азии, которые, вероятнее всего, покинули на гибель своих ослабленных товарищей.