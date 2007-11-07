Симоненко думает, что Ющенко ”хочет возродить фашизм в стране”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что для объединения в Украине левых политических сил необходимо создать так называемый "левый фронт".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве после возложения цветов к памятнику Ленина в честь 90-й годовщины Октябрьской революции.

По мнению П.СИМОНЕНКО, данную инициативу КПУ должны поддержать все украинские политические силы левого толка. Он также уверен, что такое политическое формирование должно выступить против Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, который "хочет возродить фашизм в стране".