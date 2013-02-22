Генсек НАТО заявил о сохранении за Украиной возможности вступления в альянс

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции по завершению заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.



“Я еще раз повторю то, что мы говорили раньше, что решение, одобренное в Бухаресте в 2008 году о том, что Грузия и Украина могут стать членами НАТО, сохраняется”, - сказал Генсек НАТО.

“Но решать – дело Украины”, - добавил он.

А.Ф.Расмуссен отметил, что по итогам сегодняшней дискуссии и его предыдущего разговора с Президентом Украины, он понимает, что Киев заинтересован в конкретном сотрудничестве с НАТО, прежде всего в вопросах осуществления оборонной реформы, а также в вопросах участия в операциях НАТО.

“И Украина делает большой вклад в наши операции”, - отметил Генсек НАТО.

“Я предвижу дальнейшее развитие нашего партнерства в ближайшие годы”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Бухаресте в феврале 2008 года было принято принципиальное решение о присоединении Македонии к Альянсу, а также решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО после выполнения необходимых требований.

Летом 2010 года украинский парламент принял новый закон об основах внутренней и внешней политики, в котором отказался от цели получить членство в НАТО.

В частности, 1 июля 2010 г. ВР приняла Закон Украины "Об основах внутренней и внешней политики", которым запретила участие Украины в военно-политических блоках.

Основами внешней политики определено обеспечение национальных интересов и безопасности Украины путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного сообщества по общепризнанным принципам и нормам международного права; предусмотрено соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес и обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в Европейском Союзе.