Кабмин разрешил охранникам носить электрошокеры и газовые пистолеты

Как сегодня сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, правительство 11 февраля 2013 г. приняло постановление № 97 «Об утверждении перечня специальных средств, приобретение, хранение и использование которых осуществляется субъектами охранной деятельности».

Перечень утвержден в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона «Об охранной деятельности». Кабмин поручил Министерству внутренних дел привести собственные нормативно-правовые акты в соответствие с этим постановлением.

Согласно документу, субъектам охранительной деятельности разрешено приобретать, хранить и использовать бронежилеты, защитные каски, газовые баллончики с аэрозолями слезоточивого и раздражающего действия, газовые пистолеты и револьверы, и патроны к ним калибра 6, 8 и 9 миллиметров, заряженные веществами слезоточивого и раздражающего действия, резиновые дубинки, наручники пластиковые (текстильные) одноразового использования.

В то же время электрошоковые устройства и устройства отечественного производства для отстрела патронов с резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и указанные патроны могут приобретаться, хранится и использоваться исключительно субъектами охранной деятельности, которые осуществляют охрану особо важных объектов права государственной собственности или оказывают охранные услуги с привлечением собственного транспорта реагирования и использованием пунктов централизованного наблюдения.

Как сообщал УНИАН, с 18 октября 2012 года в Украине вступил в силу закон «Об охранной деятельности», принятый 4 июля 2012 года, в соответствии с которым охранникам разрешено носить бронежилеты и шлемы, пользоваться дубинками и иметь при себе служебных собак.

Юристы побаивались, что со вступлением в силу нового закона охранники будут превышать свои полномочия.