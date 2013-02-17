Украина повезла свое оружие на показ в Абу-Даби

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел, в открытии экспозиции принял участие первый заместитель министра Руслан Демченко.

В мероприятии, которое проходит под патронатом президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нагаяна, принимают участие свыше 1 тысячи участников из 59 стран.

Украина представит на выставке танк «Оплот», новый бронетранспортер БТР-4МВ и много других современных разработок, в целом - продукцию 20 предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса, отметили в МИД.

На площади около 124 тыс. кв. м разместились 12 выставочных залов, 38 национальных павильонов, демонстрационные площадки на открытом воздухе, зоны для производителей беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, площадка для показа военной техники в действии и тому подобное.

В рамках IDEX во второй раз проходит выставка морских оборонных технологий, вооружений, систем и оборудования NAVDEX, площадь которой в этом году выросла вдвое и составила 5,6 тыс. кв. м. Участниками NAVDEX-2013 стали более чем 80 компаний из 15 стран, а также девять военных кораблей с Италии, США, Франции, Великобритании, Пакистана и ОАЭ.

Выставка IDEX, которая проходит раз в два года в Национальном выставочном центре Абу-Даби (ADNEC), продлится до 21 февраля. Ожидается, что в этом году шоу оборонных технологий посетит свыше 60 тыс. человек.