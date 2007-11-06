В Киеве с порога известного казино угнали призовой «Лексус»

В понедельник на рассвете буквально из-под носа охраны одного из самых крутых киевских ночных клубов Freedom "увели" призовой Лексус-470. Этот факт подтвердили в столичном милицейском главке.

По словам начальника Подольского райуправления милиции Михаила Марука, похищение произошло между 4 и 5 утра. Рабочих версий четыре: действовал одиночка, группа заезжих или киевских угонщиков, специализирующихся на автомобилях представительского класса, кто-то из персонала либо злоумышленникам помогал служащий или служащие заведения.

Чему следствие отдает предпочтение, Михаил Николаевич говорить не стал, исходя из того, что уголовное дело только возбуждено и любое неосторожное слово может помешать поиску причастных злоумышленников. Вместе с тем, заметил он вскользь, без пособников вряд ли обошлось — в самый ответственный момент камеры видеонаблюдения вдруг отключились, и тревогу подняли уже после того, как Лексуса след простыл...

Дирекция ночного клуба категорически опровергает милицейскую трактовку событий. Замруководителя службы безопасности заведения поначалу вообще отрицал факт угона, сообщив, что призовая Тойота-Камри как стояла перед входом в здание, так и стоит (это действительно так, но площадка оборудована не под одну, а под две машины, и второе место вчера как раз и пустовало).

После того, как информация была перепроверена в правоохранительных органах, уже шеф охраны клуба подтвердил, что Лексус-таки пропал, но это-де не призовой автомобиль. "Это иномарка нашего постоянного клиента, который припарковал ее метрах в 50-60 от здания. Ответственности за случившееся администрация заведения не несет. Мы не обязаны следить за машинами, которые бросают где-попало", — сказал главный "секьюрити". Но когда мы поинтересовались личностью клиента, тот употребил ненормативную лексику и бросил трубку.

Примерная стоимость Лексуса — более $ 100 тысяч. В тот же день в Киеве угнали такой же престижный автомобиль и роскошный Бентли 2005 года выпуска. Преступники, а это могла быть и организованная группа, пока не найдены.

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