Книжный магазин “Знання” собирает тревожный отряд

Руководство книжного магазина “Знання” заявляет, что власти Киева не имеют оснований для их выселения из помещения на Крещитике, которое занимает магазин .

Об этом в интервью “5-у каналу” заявила генеральный директор ООО «Книжный магазин «Знання” Светлана ВАРХОЛОВА.

“У нас договор еще 1994 г., но он - до начала реконструкции ул. Крещатик. Даже не квартала, а улицы. И мы считаем, что он действителен”, - сказала она. При этом С.ВАРХОЛОВА подчеркнула, что никаких задолженностей ни за аренду, ни за коммунальные услуги в магазине не бывает.

На официальном веб-портале Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, в которую входит и магазин «Знанне», размещено заявление-обращение Президента ассоциации издателей и книгораспространителей Александра АФОНИНА, в котором сообщается, что 3 ноября 2007 г. Киевская мэрия официально сообщила коллективу книжного магазина «Знання» (ул. Крещатик, 44 А) о разрыве арендных отношений и выдвинула требование до 10 ноября освободить помещение от книг и оборудования.

А.АФОНИН призвал всех поддержать коллектив книжного магазина и не допустить его закрытия. “Отступать некуда. Последний книжный магазин на Крещатике, очаг украинской культуры, под угрозой уничтожения”, - отмечается в обращении.

На веб-портале сообщается, что есть намерение ввести в книжном магазине постоянное дежурство общественности, а также организовать тревожный отряд, который должен собраться в течение 15 минут и перекрыть “рейдерам” доступ к магазину. Сейчас в книжном магазине находятся представители общественной организации «Опора», которые присоединились к акции. Они с наручниками, чтобы в случае нападения на магазин мгновенно приковаться к дверям или системе отопления.

“Наша цель, - сказал А.АФОНИН, - остановить выселение издательства, книжных магазинов, библиотек, заведений культуры и искусства через побуждение Президента Украины и Кабинета Министров к принятию соответствующих решений, которые бы наложили мораторий на этот процесс, а также инициировать принятие поправок к закону, которым было бы установлено, что в любом случае правопреемником книжного магазина должен быть только книжный магазин, галереи — галерея, библиотеки — библиотека”.

В Ассоциации отмечают, что за последние 2 года в Киеве закрыли 3 книжных магазина и 18 издательств.