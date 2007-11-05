Умственно отсталых детей заставляли грузить уголь: норма – 6 тонн

Прокуратура Донецкой области выявила ряд нарушений в сфере соблюдения законодательства, направленного на защиту прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и детей, усыновленных гражданами Украины, сообщает Островсо ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В частности, были выявлены такие нарушения, как затягивание сроков оформления документации на воспитанников детских домов, нарушения процедуры определения статуса детей, лишенных родительской опеки, что являлось препятствием для их возможного усыновления.

Кроме того, были выявлены случаи незаконного использования детского труда, с целью получения прибыли. Воспитанники Торезской специальной школы-интерната для детей с нарушениями умственного и физического развития, с ведома руководства учебного заведения, привлекались к просеиванию и погрузке угля. За рабочий день, с 9-00 до 17-00, ими загружалось от 4 до 6 тонн угля.

Руководство Шахтерского детского дома инвалидов использовало денежные средства с личных счетов воспитанников для приобретения продуктов питания и табачных изделий, не имея на это разрешения органов опеки и попечительства. По этому факту возбуждено уголовное дело в отношении директора этого учебного заведения. Также есть примеры невыполнения попечителями опекунских обязанностей, фактов незаконной продажи жилья, принадлежащего несовершеннолетним.

По результатам проверок возбуждено 1 уголовное дело, внесено 12 представлений, 5 предписаний, 2 протеста, 2 исковых заявления в органы суда и возбуждено 1 дисциплинарное производство.

Всего было проверено 5 домов ребенка, 10 детских домов, 3 детских дома для детей–инвалидов, 77 школ–интернатов, 9 из которых – для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, 118 профессионально - технических учебных заведений.