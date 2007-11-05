Черновецкий выгнал на улицу книжный магазин в центре Киева

Киевская горгосадминистрация требует от коллектива книжного магазина "Знання", что на Крещатике, до 10 ноября освободить помещение.

Так, 3 ноября 2007 года Киевская мэрия официально сообщила коллективу книжного магазина "Знання" (ул. Крещатик, 44 А) о разрыве арендных отношений, сообщает Украинская ассоциация издателей и распространителей книг.

Президент ассоциации Александр Афонин призывает "всех, кто еще считает себя представителем украинского книжного братства, прийти и защитить книжный магазин".

По его словам, активисты намерены ввести постоянное дежурство, а также организовать тревожный отряд, который должен собраться в течение 15 минут и перекрыть рейдерам доступ к магазину или их выход, если они туда вошли.

"Нам нужна любая ваша помощь - от подключения СМИ к освещению проблемы, печати листовок, средств на организацию дежурств до физического присутствия в магазине и дежурств. Сегодня вопрос стоит так: или мы их, или они нас", - говорится в сообщении.

"Отступать некуда. Последний книжный магазин на Крещатике, ячейка украинской культуры, под угрозой уничтожения", - добавляют в ассоциации.

Целью активистов, по их словам, является остановка выселения издательств, книжных магазинов, библиотек, учреждений культуры и искусства через побуждение президента и Кабинета министров к принятию соответствующих решений, которые бы наложили мораторий на этот процесс.

Также активисты намерены инициировать принятие поправок к закону, которым было бы установлено, "что в любом случае правопреемником книжного магазина должен быть лишь книжный магазин, галереи - галерея, библиотеки – библиотека".

Украинская правда