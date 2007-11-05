В Украине будет до 11° мороза

В ближайшие дни в Украине ожидается холодная погода. Как предупреждают синоптики Украинского Гидрометцентра, ночью 6 ноября температура снизится до 4-9° мороза (на высокогорье Карпат до 14° мороза), на крайнем юге от 1° мороза до 4° тепла. Днем будет от 2° мороза до 3° тепла, на юге Крыма до 5° тепла. Без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой дождь с мокрым снегом, а вечером и на крайнем западе местами небольшой снег. На дорогах страны местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с, в горах Крыма 25-30 м/с.

7 ноября будет облачная погода с прояснениями. Ночью в западных областях, днем в западной половине дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица; на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 4-9° мороза, в восточных областях и на севере Левобережья до 11° мороза, на крайнем западе и побережье морей близко 0°; днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге и Закарпатье 2-7° тепла.

8 ноября - также облачно, временами дождь и мокрый снег, лишь ночью в восточных областях преимущественно без осадков. На дорогах, кроме южной части, гололедица. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла; в восточных областях ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза; на западе и юге ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла, в Крыму до 10°. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

9 ноября временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега (на юге преимущественно дождя). Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, в восточных областях и на севере Левобережья 2-7° мороза, днем 0-6° тепла; в южной части ночью 1-7° тепла (местами 0-2° мороза), днем 6-12° тепла, в Крыму до 15°.

10 ноября погода существенно не изменится.

В Киеве и области 6 ноября осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 0-2° тепла; по области ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

7 ноября ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем временами дождь и мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

8 ноября будет облачная погода, временами дождь и мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, ночью и утром местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла.

9 и 10 ноября в Киеве и области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.