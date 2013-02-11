Главное за день: обзор топ-новостей

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СМИ: Из-за дыры в бюджете правительство потратило все деньги с казначейского счета

Чтобы профинансировать свои социальные обязательства, правительству пришлось практически обнулить остатки гривневых средств на едином казначейском счете — до 0,5 млрд грн.

Оппозиция прогнозирует, что драка в ВР будет на следующей неделе

Результаты сегодняшних переговоров «перенесли на завтра».

Папа Римский Бенедикт XVI отрекся от престола

Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что решил покинуть папский престол после долгих раздумий "на благо Церкви". Конклав кардиналов, который выберет нового Папу Римского после ухода Бенедикта XVI, соберется в марте 2013 года, сообщает телеканал Rai News24.

Луценко подозревает, что у него внутреннее кровотечение

Экс-министр внутренних дел Украины Юрий Луценко надеется, что 25 февраля его доставят в Киев в частную клинику «Обериг» для дальнейшего обследования и лечения. Сегодня же суд отказал Луценко в изменении режима его участия в судебном заседании по его жалобе.

Милиция назвала вероятную причину пожара в Гостином дворе

По предварительным выводам экспертов, причиной пожара в Гостином дворе стало короткое замыкание

Тарута: за газовые проблемы ответственен Ющенко, Тимошенко - следствие

В СергияТаруты нет объяснений, почему Тимошенко пошла на заведомо невыгодные условия, но он также опровергает заявления Виктора Ющенко, что на западе Украины были запасы газа, которых могло хватить на три месяца.

В Европе не поимают, почему Янукович на них обижается

Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) удивлено заявлением Президента Украины Виктора Януковича о неучастии в газовом споре Москвы и Киева по поводу выставленного «Газпромом» счета в $ 7 млрд.

Украинская гимнастка выиграла первый этап Кубка мира

Украинская спортсменка Анна Ризатдинова выиграла первый этап Кубка мира по художественной гимнастике.

Магера предупреждает, что по логике ВАСУ можно уволить и президента

Член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера считает, что решение Высшего административного суда Украины о лишении депутатских мандатов Петра Балоги и Александра Домбровского "открыло ящик Пандоры".