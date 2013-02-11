СМИ: Из-за дыры в бюджете правительство потратило все деньги с казначейского счета

Правительству с каждым месяцем все сложнее платить по счетам. В пятницу в Минфине сообщили о рекордном дефиците госбюджета в декабре 2012 года — 12,16 млрд грн — на фоне низких темпов роста доходов общего фонда, годовой план которых не был выполнен на 32,6 млрд грн, пишет Коммерсант.

Чтобы профинансировать свои социальные обязательства, правительству пришлось практически обнулить остатки гривневых средств на едином казначейском счете — до 0,5 млрд грн. Текущий год будет не менее тяжелым, прогнозируют эксперты, поскольку в условиях низкого экономического роста ожидать снижения фискального пресса не приходится.

Обнародованный в пятницу отчет Минфина о выполнении сводного и государственного бюджетов в 2012 году подтвердил хронические проблемы в бюджетном планировании. Хотя в IV квартале депутаты 21 раз вносили изменения в госбюджет, план его доходов все равно оказался завышенным — на 27,93 млрд грн (поступило 346 млрд грн). Общий фонд казны недосчитался еще больше средств — 32,65 млрд грн (289,6 млрд грн).

Темпы роста бюджетных доходов начали сокращаться в конце лета. Осенью стало понятно, что для выполнения бюджета его доходы в конце года должны вырасти на 60%, чего так и не произошло — доходы выросли на 10% по сравнению с госбюджетом 2011 года.

Из отчета Минфина следует, что ситуация с госфинансами обострилась в декабре. Из-за значительного превышения расходов над доходами дефицит госбюджета оказался рекордным за весь год — 12,16 млрд грн (дефицит общего фонда — 14,73 млрд грн), хотя в осенние месяцы он не превышал 9 млрд грн. Из-за дыры в бюджетной росписи дефицит казны превысил плановый уровень на 14,58 млрд грн и составил 53,35 млрд грн (3,8% от ВВП). Его, в частности, финансировали путем выпуска гособлигаций, часть которых выкупил Нацбанк.

Чтобы "своевременно профинансировать защищенные статьи расходов", были использованы остатки бюджетных средств, сформированные на начало минувшего года, и проведены заимствования с единого казначейского счета (ЕКС), говорится в отчете Минфина.

Поскольку Минфин занимал на ЕКС, возможно, у местных бюджетов и социальных фондов, общий объем средств государственных и других учреждений в НБУ упал за год с 12,68 млрд грн до 1,87 млрд грн, говорится во вчерашнем отчете НБУ.

При этом в национальной валюте у правительства оставалось лишь 0,5 млрд грн — минимум с августа 2003 года, следует из другого отчета. Критичность этой цифры подчеркивает то, что это сумма расходов государства на 12 часов. О минимальной сумме на счетах правительства стало известно лишь из отчетов НБУ — Госказначейство уже два месяца не сообщает сумму остатка на ЕКС.

По оценкам экспертов, напряженная бюджетная ситуация сохранится и в 2013 году. Генеральный директор Института бюджета и социально-экономических исследований Ирина Щербина не видит ничего критичного в невыполнении госбюджета и расходовании всех средств ЕКС. "Мы, экономисты, считаем, что, наоборот, плохо, когда деньги лежат на счету. Они должны работать на экономику",— поясняет она.