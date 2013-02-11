Луценко предлагает заплатить за канистру бензина, чтобы его привезли в Киев

Судья Печерского районного суда Киева Виктор Кицюк отказал экс-министру внутренних дел Юрию Луценко в удовлетворении ходатайства об изменении режима его участия в судебном заседании по жалобе экс-министра на действия прокуроров и судей.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.Луценко заявил соответствующее ходатайство. Он отметил, что его участие в судебном заседании в режиме видео-конференции делает невозможными консультации с адвокатом. Также, по словам Ю.Луценко, это лишает его возможности передать суду необходимые для рассмотрения в суде материалы. Экс-министр раскритиковал принятое ранее судом решение о проведении заседания в режиме видео-конференции. “Давайте я заплачу из заработанных в тюрьме денег за канистру бензина, приеду в Киев, чтобы разобраться в том, кто виноват в незаконном содержании меня за решеткой в течение полутора лет”, - заявил Ю.Луценко.

При этом Ю.Луценко несколько раз, протягивая к камере в зале судебных заседаний Менской колонии лист бумаги, предлагал судье, находящемуся соответственно в зале Печерского райсуда Киева, ознакомиться с содержанием настоящего документа, который, по словам Ю.Луценко, необходим для продолжения рассмотрения дела.

Впрочем суд не увидел оснований в удовлетворении ходатайства Ю.Луценко. Судья отметил, для того, чтобы суд ознакомился с предлагаемыми Ю.Луценко материалами он может огласить их вслух, или, если хочет, передать их по почте. После этого Ю.Луценко также заявил ходатайство об отводе прокурора Александра Шкитова от участия в этом деле. Ю.Луценко объяснил, что незаконные, по его мнению, решения прокуратуры, обжалуемые экс-министром, подписывал первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, а все остальные работники прокуратуры являются его подчиненными. Поэтому, считает Ю.Луценко, их участие в рассмотрении этого дела будет необъективно. Ю.Луценко отметил, что “единственный, кто может объективно представлять прокуратуру в суде, - это генеральный прокурор Пшонка”. Ю.Луценко объяснил, что только В.Пшонка может не бояться быть уволенным по решению своего руководства. Экс-министр также прибавил, что пока Р.Кузьмин не отстранен от своей должности, ни один работник прокуратуры не может объективно участвовать в рассмотрении дела.

В свою очередь прокурор А.Шкитов отметил, что все основания для отвода прокурора изложены в законе. При этом, по его словам, ни на одно из них Ю.Луценко в своем ходатайстве не сослался.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2012 года защита Ю.Луценко направила на имя генерального прокурора заявление экс-министра внутренних дел о привлечении к уголовной ответственности первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина и следователя Сергея Войченко за принятие ими постановления о задержании и аресте Ю.Луценко 26 декабря 2010 года.

Ю.Луценко также требовал привлечения к уголовной ответственности судей Печерского райсуда Киева и Апелляционного суда столицы - Марии-Маргариты Пилаевой, Александра Беца, Анатолия Кузьмина, Валерия Лашевича, Виктории Горкавой и Сергея Вовка.

Позднее Ю.Луценко обратился к следственному судье Печерского райсуда Киева с заявлением об открытии в условиях нового процессуального законодательства уголовного производства в отношении прокуроров и судей, принимавших незаконные решения о его аресте в 2010 году. Ю.Луценко обратился в суд в связи с решением Генеральной прокуратуры по его аналогичному заявлению, зарегистрированному 28 декабря 2012 года.

Тогда заявление об уголовных правонарушениях было внесено в Единый реестр досудебных расследований, однако уже 4 января уголовное производство в отношении прокуроров и судей было закрыто "за отсутствием в действиях работников Генеральной прокуратуры, судей состава уголовных правонарушений".

Экс-министр в своей жалобе следственному судье отмечает, что уголовное производство по его заявлению было закрыто без проведения досудебного расследования и без предоставления надлежащей юридической оценки судебных решений, вопреки решению Европейского суда по правам человека от 3 июля 2012 года, которое признано Украиной.