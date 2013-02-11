Тарута: за газовые проблемы ответственен Ющенко, Тимошенко - следствие

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Я тогда говорил и сейчас говорю, что на нем лежит ответственность за то, что мы поменяли долгосрочные отношения на так называемые "рыночные", которые на самом деле были далеки от рыночных.

Это Ющенко ввел эту формулу цены и он заключил, я считаю, абсолютно не выгодное соглашение по газу в 2006 году. Соглашение Тимошенко – это было уже следствие", - сказал изданию С.Тарута.

У С.Таруты нет объяснений, почему Тимошенко пошла на заведомо невыгодные условия, но он также опровергает заявления Виктора Ющенко, что на западе Украины были запасы газа, которых могло хватить на три месяца.

"Это неправда. У нас огромнейшая ответственность по обеспечению работы наших предприятий. 1 января меня разбудили в 7:30 утра и сказали, что у нас давление на Алчевском меткомбинате упало в два раза. Практически каждый день давление у нас падало. На момент, когда Юля ехала на переговоры, у нас оставалось меньше 2 атмосфер. Это была абсолютно критическая ситуация! Более того, уже население тоже было без давления. Запасов газа хватало только Западной Украине, а на Востоке была критическая ситуация, - вспоминает те события руководитель ИСД. - Для меня здесь две темы непонятны или два события абсолютно непонятны. Первое – почему Ющенко отозвал Дубину, когда был согласован и запарафирован газ по 234 доллара? Он был участником переговоров, но побоялся подписывать тот контракт. Я считаю, что он поступил абсолютно неправильно, поэтому он несет ответственность вместе с Ющенко. Он обязан был подписывать, потому что тот контракт был выгодным для Украины".

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности. Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.Тимошенко убыток, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,516 млрд. грн.

Во время судебного процесса 7 сентября 2011 года экс-премьер-министр Украины Ю.Тимошенко заявила, что бывший Президент В.Ющенко дал неправдивые показания в суде относительно газовых переговоров с Россией в 2009 году. По ее мнению, главной причиной газового кризиса, во время которого газовая система Украины была переведена в реверсивный режим и поставлена на грань техногенной катастрофы, а также жесткой позиции российской стороны относительно определения цены на газ для Украины, «является именно отзыв Президентом Украины Виктором Ющенко Олега Дубины 31 декабря (2008 года) с переговоров в Москве».

8 сентября 2011 г. председательствующий по делу судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев отказал Ю.Тимошенко и ее защите в проведении очной ставки между бывшим председателем НАК «Нафтогаз Украины» О.Дубиной и экс-президентом Украины В.Ющенко.