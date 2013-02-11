Оппозиция прогнозирует, что драка в ВР будет на следующей неделе
Руководители фракций Верховной Рады Украины завтра продолжат консультации относительно разблокирования работы парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель фракции «УДАР» Виталий Кличко.
Отвечая на вопрос о результатах сегодняшних переговоров, он сказал: «перенесли на завтра».
При этом В.Кличко добавил, что позиция оппозиционных фракций о необходимости личного голосования каждого депутата парламента остается неизменной.
В свою очередь, руководитель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк прогнозирует, что на будущей неделе власть планирует организовать силовое разблокирование работы парламента.
“Мы к этому готовы”, - заметил А.Яценюк.
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Он добавил, что оппозиция готова возобновить работу парламента хоть завтра, при условии, что депутаты из Партии регионов “начнут приходить на работу и голосовать лично”.