Оппозиция прогнозирует, что драка в ВР будет на следующей неделе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель фракции «УДАР» Виталий Кличко.

Отвечая на вопрос о результатах сегодняшних переговоров, он сказал: «перенесли на завтра».

При этом В.Кличко добавил, что позиция оппозиционных фракций о необходимости личного голосования каждого депутата парламента остается неизменной.

В свою очередь, руководитель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк прогнозирует, что на будущей неделе власть планирует организовать силовое разблокирование работы парламента.

“Мы к этому готовы”, - заметил А.Яценюк.

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Он добавил, что оппозиция готова возобновить работу парламента хоть завтра, при условии, что депутаты из Партии регионов “начнут приходить на работу и голосовать лично”.