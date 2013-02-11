Милиция назвала вероятную причину пожара в Гостином дворе

По предварительным заключениям экспертов, причиной пожара в Гостином дворе стало короткое замыкание электропроводки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Виктор Ратушняк.

“Есть предварительные заключения, проводились соответствующие экспертизы, и поскольку на мансардном этаже около 200 кв. метров были переданы фирме, проводившей ремонты, возникло возгорание. Однозначно эксперты Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра отметили, что было короткое замыкание электропроводки”, - сказал он.

В свою очередь заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гончаров прибавил, что это предварителная квалификация.

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В настоящее время следователи выясняют, умышленно кто-то повредил электропроводку на этом объекте или нет.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 февраля в Киеве ночью горел Гостиный двор .

По данным пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар площадью 200 кв. м возник в 02.14 на чердаке здания. Вследствие пожара огнем повреждены конструктивные элементы кровли. Жертв и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 19 отделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве. В 06.30 пожар локализован, в 07.30 - ликвидирован.