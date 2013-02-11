Луценко подозревает, что у него внутренее кровотечение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в режиме видеоконференции во время перерыва в заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает жалобу экс-министра на постановление о закрытии уголовного производства в отношении прокуроров и судей, которые принимали решение о его аресте в 2010 году.

На вопрос, как он себя чувствует, Ю.Луценко сказал, что уверенно. Что касается собственно состояния здоровья то, по его словам, “состояние здоровья не такое хорошее, как хотят друзья, но и не такой плохое, как хотелось врагам”.

Он заметил, что у него есть подозрения на внутреннее кровотечение после сделанной недавно операции, однако ему отказывают в возможности обследования.

“Я дотяну до 25 числа, когда меня опять могут привезти на дальнейшее обследование и лечение”, - сказал Ю.Луценко.

Он заметил, что в Менской колонии нет необходимых условий для проведения обследования и лечения.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике «Оберег».

Утром 30 января Ю.Луценко уже вывезли из больницы в колонию.

Народный депутат, супруга Ю.Луценко Ирина Луценко расценила эти действия как покушение на его жизнь.

И.Луценко заявила, что, по информации медиков клиники, в которой Ю.Луценко делали операцию по удалению полипов, у него открылась одна из язв, которая кровоточит, а также у него произошло кровотечение после операции.

В то же время в ГПтС опровергли эти заявления И.Луценко, заявив, что бывшего министра внутренних дел выписали из клиники его лечащие врачи.