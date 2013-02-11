СМИ: Нового Папу изберут уже в марте

В понедельник 85-летний Бенедикт XVI заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за преклонного возраста. Он собирается покинуть пост 28 февраля в 20.00 по местному времени, сообщают РИА Новости.

Как сообщает агентство Ansa, об этом решении понтифик сообщил лично в понедельник во время консистории по канонизации мучеников Отранто. По его словам, он отказывается от понтификата для "блага церкви" и "хорошо понимает серьезность" этого решения.

Подобных прецедентов в современной истории не было.

Йозеф Алоиз Ратцингер родился 16 апреля 1927 года в селении Марктль-ам-Инн в Баварии в семье полицейского. 19 апреля 2005 года он был избран главой Римско-католической церкви и принял папское имя Бенедикта XVI.