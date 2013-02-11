Папа Бенедикт XVI объяснил свое решение об отречении

Как передает РИА «Новости», о своем решении понтифик сообщил лично в понедельник в ходе консистории по канонизации мучеников города Отранто в Ватикане, на которой присутствовали члены Кардинальской коллегии и Папского дома. Участники консистории выслушали папское заявление в напряженном молчании.

Как стало известно РИА «Новости» из источников, близких к Святому престолу, 85-летний понтифик обосновал решение об отречении тяжестью выполнения своей миссии в связи с преклонным возрастом. При этом он использовал латинскую формулу "ingravescentem aetatem". Папа указал также, что принимает решение совершенно свободно, осознавая всю его серьезность и "большое значение для жизни Церкви".

Несмотря на то, что слухи о немощи Папы в последнее время довольно активно распространялись, в том числе и в Ватикане, заявление Бенедикта XVI стало неожиданностью даже для высших католических иерархов. Декан Кардинальской коллегии, бывший госсекретарь Ватикана кардинал Анджело Содано, в частности, назвал его "громом среди ясного неба".

Напомним, Папа Бенедикт XVI сегодня объявил об отречении от папского престола в связи с плохим состоянием здоровья. Он покинет свой пост 28 февраля.

78-летний Йозеф Ратцингер стал Папой Бенедиктом XVI в апреле 2005 года после смерти Папы Иоанна Павла II.

В последний раз Папа Римский объявлял о своем добровольном отречении от престола почти 600 лет назад: в 1415 году от престола отрекся Григорий XII.