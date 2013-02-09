Россия забраковала украинское мясо

Россельхознадзор РФ ввел временные ограничения на ввоз в Россию мясной продукции украинского ООО «Феникс». Об этом сказано в сообщении ведомства, передают «Известия».

Эксперты ведомства обнаружили в мороженой свинине этого предприятия повышенное содержание рактопамина. Как известно, с 11 февраля Росельхознадзор приостанавливает поставки из США в Россию свинины, говядины, свиного и говяжьего вторсырья и готовой мясной продукции из них. Это связано именно с содержащимся в американском мясе рактопамином. Как сообщил «Известиям» источник в Россельхознадзоре, представители службы считают, что «Феникс» ввозит в Россию мясо из США.

В 2012 году, по данным Национальной мясной ассоциации, со всех украинских предприятий в Россию поставлялось до 2 тыс. т мяса ежемесячно. Доля Украины в отечественном мясном импорте — 2,7%, рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. При этом ООО «Феникс» — крупнейший поставщик этого товара из Украины в Россию. Россельхознадзор также разослал сообщение, что украинская компания изменила название на «Салком Плюс» и ограничения на ввоз продукции распространяется и на эту фирму.

По словам источника в Россельхознадзоре, из 54 проб продукции «Феникса» повышенное содержание рактопамина обнаружено в 47.

Пресс-секретарь государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Анатолий Осадчий сообщил, что решение проблемы уже обсуждалось на переговорах с Россельхознадзором. В скором времени на украинских мясных предприятиях ожидают российские комиссии с дополнительной проверкой.