Польша передала России экс-прокурора, обвиненного в «крышевании» казино

Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на собственные источники.

Представители польской полиции отказались прокомментировать УНИАН эту информацию.

"Мы не подтверждаем и не опровергаем эти сообщения", - сказал собеседник агентства, отказавшись предоставить дополнительные детали.

РАР отмечает, что Министерство юстиции Польши, которое принимало окончательное решение по делу об экстрадиции задержанного российского экс-прокурора, согласилось на его передачу российским службам в ноябре 2012 года.

"Такое решение было принято, потому что Россия дала гарантию по выполнению польских условий в деле ответственности и наказаний, которые могут быть применены к бывшему прокуратору из Москвы", - сообщило агентство.

Как сообщал УНИАН, работники польского ABW (аналог СБУ) задержали А.Игнатенко 1 января на польском горнолыжном курорте Закопане, куда он приехал, чтобы встретиться со своей семьей.

Справка УНИАН. Следственный комитет РФ объявил А.Игнатенко, которого подозревают в «крышевании» сетей подпольных казино в Подмосковье, в международный розыск в июле 2011 года.

По версии следствия, А.Игнатенко, которого уволили из органов прокуратуры еще в апреле 2011 года, за содействие деятельности нелегальных игральных заведений взял взятку в размере около 1,5 млн долл.