В центре Киева накрыли подпольное казино

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Голосеевского района города Киева, сведения об уголовном правонарушении по факту занятия игорным бизнесом внесены в Единый реестр досудебных расследований (ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины «Занятие игорным бизнесом»).

Во время осмотра места события из казино было изъято 6 покерных столов, более 150 игральных фишек разного номинала и деньги, на которые играли посетители незаконного игорного заведения.

Следствие по уголовному производству поручено Голосеевскому райуправлению милиции.

В ходе расследования будет установлен владелец игорного заведения, которому грозит наказание в виде штрафа до 680 тыс. грн.

По законодательству, игорный бизнес и участие в азартных играх в Украине запрещены.