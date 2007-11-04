Продолжается Всеукраинский конкурс ”100 лучших товаров Украины”
На Волыни отмечены финалисты
На Волыни отмечены финалисты регионального этапа Всеукраинского конкурса "100 лучших товаров Украины". Нынешний конкурс проходил под лозунгом «От высокого качества продукции – к высокому качеству жизни».
Как передает корреспондент УНИАН, награды - дипломы и статуэтки «Ника» вручил первый заместитель главы облгосадминистрации Виталий ЗАРЕМБА.
В этом году наградами удостоены 19 предприятий области, причем 10 финалистов признаны лучшими в стране. Это три победителя, четыре лауреата и три финалиста Всеукраинского конкурса качества продукции. В. Заремба поздравил награжденных и выразил уверенность, что престиж конкурса будет расти, а «достижения волынских предприятий будут постоянными и весомыми».
Церемония чествования победителей Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) – «100 лучших товаров Украины» в 2006–2007 гг. и 12-го Украинского национального конкурса качества состоится 5 ноября в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве.