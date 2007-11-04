Продолжается Всеукраинский конкурс ”100 лучших товаров Украины”

На Волыни отмечены финалисты регионального этапа Всеукраинского конкурса "100 лучших товаров Украины". Нынешний конкурс проходил под лозунгом «От высокого качества продукции – к высокому качеству жизни».

Как передает корреспондент УНИАН, награды - дипломы и статуэтки «Ника» вручил первый заместитель главы облгосадминистрации Виталий ЗАРЕМБА.

В этом году наградами удостоены 19 предприятий области, причем 10 финалистов признаны лучшими в стране. Это три победителя, четыре лауреата и три финалиста Всеукраинского конкурса качества продукции. В. Заремба поздравил награжденных и выразил уверенность, что престиж конкурса будет расти, а «достижения волынских предприятий будут постоянными и весомыми».

Церемония чествования победителей Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) – «100 лучших товаров Украины» в 2006–2007 гг. и 12-го Украинского национального конкурса качества состоится 5 ноября в Национальном дворце искусств «Украина» в Киеве.