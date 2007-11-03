Кабмин дает Новобогдановке 3,7 миллиона

Кабинет министров Украины распоряжением от 31 октября 2007 г. № 937-р внес изменения в комплексный план мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на территории Мелитопольского района Запорожской области (Новобогдановка), вызванной пожаром и взрывами на 275-й артиллерийской базе ракет и боеприпасов Минобороны, на период до 2008 года. Документ размещен на сайте Кабмина.

В частности, он дополнен строкой о выделении Запорожской облгосадминистрации 3 млн. 710,6 тыс. грн. на строительство и реконструкцию объектов социальной сферы.

Вместе с тем, почти на полмиллиона (с 11,53 до 11,06 млн. грн.) уменьшено финансирование работ по ремонту и восстановлению жилых домов, а также – почти в 6 раз (с 460 до 80 тыс. грн.) уменьшено финансирование лабораторных исследований атмосферного воздуха, воды, почвы.

Как сообщал УНИАН, пожары и взрывы снарядов на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы происходили за последние три года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и августе 2006 года. В результате погибло пять человек, было ранено более 10 человек.

Запорожская областная санэпидемстанция нашла в Новобогдановке в воздухе превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в момент проведения уничтожения боеприпасов. Жители Новобогдановки требуют перенести место утилизации боеприпасов, поскольку в результате взрывов в воздух поднимаются вредные вещества.