СНБО считает необходимым ликвидировать «Укратомпром»

Межведомственная комиссия по вопросам энергетической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины считает необходимым ликвидировать государственный концерн «Укратомпром» и создать на его базе новый атомно-промышленной объединение.

К соответствующему выводу комиссия пришла на своем заседании 1 ноября, сообщила сегодня УНИАН пресс-служба СНБО.

Участники заседания пришли к выводу, что объединение не выполнило возложенных на него заданий в рамках реализации Энергетической стратегии до 2030 года, а также создало риски отчуждения государственного имущества, не подлежащего приватизации.

Комиссия считает целесообразным, чтобы состав участников нового объединения и его форма определялись на основании соответствующего технико-экономического обоснования. При этом указанное ТЭО должно включать обоснования необходимости в инвестициях, источников финансирования, обеспечения финансовой стабильности, гарантий возврата вложенных средств, анализ государственных рисков отчуждения из государственной собственности имущества стратегических предприятий.

СНБО неоднократно указывало на то, что существование «Укратомпрома» в сегодняшней форме несет серьезные риски отчуждения государственного имущества, не подлежащего приватизации, в частности АЭС.

Справка УНИАН. 14 марта 2007 года Кабинет министров Украины утвердил устав государственного концерна «Укратомпром» с уставным фондом 21 млрд. грн.

Концерн образован с целью защиты интересов государства в атомно-промышленном комплексе. В состав концерна включены ГП “НАЭК “Энергоатом”, ГП “Восточный горно-обогатительный комбинат”, ГП “Дирекция предприятия, строящегося на базе Новоконстантиновского месторождения урановых руд”, ГП “Смолы”, ГП “Днепропетровский завод прецизионных труб”, Украинский научно-исследовательский и проектно-разведывательный институт промышленной технологии, а также ОАО «Турбоатом» (предприятие внесено в перечень участников концерна, определенный постановлением Кабмина от 29 декабря 2006 года).