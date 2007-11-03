Дома ровенчан разрушаются от взрывов на военном полигоне

Ровенская облгосадминистрация будет настаивать на выплате компенсаций жителям сел Малая Любаша и Борщевка, дома которых разрушаются из-за взрывов на Ровенском военном полигоне.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Ровенской облгосадминистрации, такое решение принято по результатам совещания, проведенного на Ровенском военном полигоне при участии заместителя председателя ОГА Степана ПАВЛЮКА, представителей Министерства обороны Украины и военных 13-го армейского корпуса.

Как отметил на совещании заместитель директора департамента Минобороны, полковник Юрий БРОВЧЕНКО, приостановить выполнение государственной программы, в соответствии с которой проводится утилизация боеприпасов, Министерство не может, но от утилизации не должно страдать гражданское население. Потому, по его словам, Министерство обороны Украины полностью поддерживает инициативу областной власти создать рабочую комиссию, которая должна провести государственную экспертизу взрывов и оценить ущерб.

На совещании было отмечено, что Минобороны вместе с облгосадминистрацией готово добиваться от органов центральной власти решения вопроса компенсации убытков жителям окружающих сел. В святи с этим С.Павлюк заметил, что нужно, «чтобы жители сел, граничащих с полигоном, во время проведения утилизации боеприпасов получали денежные компенсации независимо от того, какой величины будет ущерб».

Как сообщал УНИАН, в результате мощных взрывов на Ровенском полигоне при утилизации боеприпасов разрушаются дома жителей окружающих сел Малая Любаша и Борщевка Костопольского району. Несколько десятков жителей сел неоднократно пикетировали областной совет с требованием прекратить взрывы.

Глава Ровенской облгосадминистрации Виктор МАТЧУК поручил расследовать эту ситуацию. По итогам расследования Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) пришла к выводу, что дома в селах возле Ровенского военного полигона разрушаются из-за нарушения технологии утилизации боеприпасов.

В прокуратуру Ровенской области переданы соответствующие материалы для подготовки исков о возмещении вреда, нанесенного населению.