Австрийцы будут ходить в белорусских валенках

Белорусский производитель валенок РУП "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" в 2007 году планирует начать экспорт своей продукции в Австрию, сообщил директор предприятия Василий Сабан.

Уже в ноябре в Австрию отправится первая пробная партия из 1,5 тысяч валенок.

"Предприятие заключило предварительные соглашения о поставках с тремя австрийскими компаниями. Первую опытную партию Смиловичская фабрика собирается отправить в Австрию уже в ноябре по договоренности с компанией "Ткани Фохлер",- сообщил директор предприятия.

Гордостью фабрики являются валенки с художественной аппликацией, которые и закупили австрийские компании. "Полугрубошерстные валенки с отделкой, аппликацией и ПЭТ-подошвой производятся вручную ежегодными партиями не более 1,5 тысяч штук. Это наша гордость",- сказал директор.

Как считает Сабан, продукция предприятия может заинтересовать и жителей скандинавских стран.

К концу нынешнего года на фабрику поступит новая итальянская производственная линия, которая позволит подшивать к обуви и полиуретановую подошву. В 2008 году 50% смиловичских валенок будут производиться с такими подошвами и из полугрубой шерсти. Эта продукция будет рассчитана в первую очередь на экспорт, отметил директор.

РИА "Новости"