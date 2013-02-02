Янукович усилил роль военных в Космическом агентстве

Если раньше это были должности в представительстве генерального заказчика, то, в соответствии с нынешним решением главы государства, это: начальник национального центра, его заместители, начальник представительства генерального заказчика, его заместители, начальник филиала представительства генерального заказчика, другие начальники подразделений и отделов.

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Должности должны замещаться военнослужащими Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, учреждениях и организациях, и предельных воинских званий по этим должностям, утвержденный указом Президента от 25 октября 2007 года № 1020 (с изменениями, внесенными указом от 18 мая 2009 года № 336).