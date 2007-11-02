Суркис хочет поставить нерадивого бизнесмена на место

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что суд может принять решение о демонтаже торгово-развлекательного комплекса перед НСК «Олимпийский» без компенсации застройщикам.

Об этом он сказал во время прямой линии, отвечая на вопросы читателей газеты «Спорт-Экспресс».

«Согласно Гражданскому кодексу, если нарушены права, в том числе произведена застройка сопредельных территорий «Олимпийского» - сегодня стройка на шесть метров охватила уже территорию стадиона, - мы можем претендовать в суде на выигрыш процесса, чтобы это сооружение было демонтировано, соответственно без всяких вопросов, связанных с компенсацией стоимости работ, которые провел застройщик», - сказал Г.СУРКИС.

При этом он подчеркнул, что с 2004 года, когда началось строительство, МЧС, пожарные, СБУ, Генпрокуратура неоднократно обращали внимание застройщика на незаконность проводимых работ.

Кроме этого, Г.СУРКИС напомнил, что подписаны соответствующие указы Президента и обнародована позиция УЕФА относительного этого строительства.

Г.СУРКИС подчеркнул, что сейчас пора уже перейти от уговоров к реальным действиям. По его мнению, в сложившейся ситуации «нерадивого бизнесмена», который проводит строительство, необходимо поставить на место – «торг здесь не уместен».

Кроме этого, Г.СУРКИС отметил, что Федерация футбола может привлечь большое количество добровольцев, которые самостоятельно могут демонтировать этот объект. По его мнению, из-за сложившейся ситуации в Украине может возникнуть новый, спортивный, «майдан» на Физкультурной площади, как это было в 2004 году в г. Киеве.

«Каким большим позором будет для меня персонально, Виктора Андреевича ЮЩЕНКО, для первого Президента Украины Леонида КРАВЧУКА, Сергея БУБКИ, Андрея ШЕВЧЕНКО, Виталия КЛИЧКО и других, кто представлял украинскую заявку в Кардисе, для всего украинского общества, если мы лишимся этого права (провести Евро-2012) только потому, что твердолобые определенные чиновники никак не могут решить главную задачу – найти возможность любыми способами снести незаконную стройку», - сказал Г.СУРКИС. При этом он подчеркнул, что без этого проведение Чемпионата невозможно.

Вместе с тем Г.СУРКИС считает, что если будет принято решение о компенсации застройщикам, это могут быть не обязательно деньги, а, например, мэрия может выделить другой, больший по площади участок земли.

Президент Федерации футбола Украины также подчеркнул, что если бы имел возможность, то давно решил бы этот вопрос.