Суд вернул в госсобственность земли ландшафтного парка

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере, прокуратура отстояла во Львовском апелляционном административном суде решение суда первой инстанции о незаконности действий бывшего начальника Львовского пограничного отряда относительно изъятия земель природно-заповедного фонда.

В сообщении отмечается, что 29 марта 2012 года Львовским окружным административным судом удовлетворен иск первого заместителя прокурора Западного региона Украины о признании противоправным и отменено решение от декабря 2006 года бывшего начальника Львовского пограничного отряда, на основании которого Львовским городским советом незаконно из государственной собственности изъято 2,89 га земель природно-заповедного фонда по ул. Довбуша, 15, в г. Львове, стоимостью более 6 млн грн (региональный ландшафтный парк «Знесенье»). 30 января нынешнего года указанное судебное решение оставлено без изменений Львовским апелляционным административным судом.

Таким образом, судами подтверждена незаконность действий бывшего начальника Львовского пограничного отряда относительно изъятия земельного участка из государственной собственности.

С целью возвращения государству этих земель прокуратурой Западного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере также обжалованы в суде соответствующее постановление Львовского городского совета и договор аренды земли, заключенный между данным органом местного самоуправления и коммерческой структурой. Рассмотрение дел продолжается.