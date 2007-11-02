Крымские татары побились с милицией: в ход пошли оружие и БТРы

Как передает корреспондент УНИАН, в течение четверга на месте самозахвата (улица Балаклавская в Симферополе (Крым)) находилось около 1-2 тыс. человек – крымских татар (участников поляны протеста) и представителей фирмы «Олви-Крым». Кроме того, были стянуты значительные силы правоохранителей – «Беркут», ОМОН, Внутренние войска МВД (порядка 1-1,5 тыс. человек). Кроме того, на месте самозахвата было 2 машины БТР.

Утром происходили локальные драки между представителями крымских татар и фирмы-застройщика. Люди швыряли друг в друга камнями и дрались. А представители фирмы даже разломали так называемой «домик» (небольшое строение крымских татар на самозахвате).

Ближе к обеду правоохранителям пришлось сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, чтобы успокоить толпу. При этом, один из участников конфликта утверждал, что выстрелом ему ранили ногу, демонстрируя при этом окровавленную ногу.

На территорию самозахвата прибыли представители руководства Меджлиса крымских татар, затем руководители Крыма – глава парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО и крымский премьер Виктора ПЛАКИДА.

Руководство Крыма провело переговоры с представителем крымских татар Даниялом АМЕТОВЫМ. После чего Д.АМЕТОВ призвал большую часть крымских татар уйти с территории. Люди несколько раз прокричали «Аллах Акбар!» и разошлись. Затем начали расходиться и правоохранители, с территории убрали БТРы.

Тем не менее, на самозахвате осталась небольшая группа крымских татар, а также группа правоохранителей. Как пояснил журналистам начальник крымской милиции Анатолий МОГИЛЕВ, из-за того, что «ситуация крайне взрывоопасная» и ночью на территории самозахвата снова возможен конфликт, милиция должна находиться на месте.

Он также добавил, что порядок на месте самозахвата обеспечивал практически весь личный состав Симферопольского горуправления милиции.

А.МОГИЛЕВ не смог сказать, сколько человек пострадало в столкновениях. «Было около тысячи людей, кто-то в локальных конфликтах мог пострадать, - заявил он. – Я своими глазами не видел травмированных людей». При этом он добавил, что милиция будет разбираться по каждому факту, если вдруг окажется, что пострадали люди.

Как сообщал УНИАН, вчера в Симферополе произошли столкновения между представителями строительной фирмы и крымскими татарами. Пострадали несколько человек (в частности, в первой половине дня были травмированы пожилой мужчина и девушка, а во второй половине дня - женщина). Это уже не первый конфликт на самозахвате на улице Балаклавской. 18 января 2007 года там произошли столкновения между представителями строительной фирмы «Олви-Крым» и крымскими татарами.

По сообщению Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в АРК, участок площадью 2,6 га по улице Балаклавской с марта 2006 года захвачен инициативной группой крымских татар.