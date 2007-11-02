Украинцы зарабатывают в пять раз меньше, чем европейцы

Больше всего в Украине зарабатывают в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом пишет "Дело" со ссылкой на данные Госкомстатистики.

C начала текущего года средняя заработная плата украинцев выросла на 36% и составила по итогам сентября 1426 гривен в месяц (1,6 доллара в час).

В то же время в Киеве платят в среднем три доллара в час. Средняя зарплата в столице — 2400 гривен в месяц.

В Польше киевский уровень оплаты труда считается минимально разрешенным законом. А в странах Европейского Союза этот показатель более чем в пять раз выше.

По регионам Украины уровень зарплат, согласно данным Госкомстатистики, остается по-прежнему неоднородным.

Меньше всего получают работники Тернопольской, а также Херсонской, Черниговской, Волынской и Винницкой областей. Наибольшие зарплаты в столице и в индустриальных восточных областях.

Лидерами в оплате труда являются Донецкая, Днепропетровская и Запорожская области.

Несмотря на то, что рост зарплат в Украине номинально превышает инфляцию и продолжается третий год подряд, в стране не хватает квалифицированных рабочих, пишет газета.

Украинская правда