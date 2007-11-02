Умер легендарный хореограф Игорь Моисеев (фото)

Умер легендарный хореограф Игорь Моисеев, создатель и бессменный руководитель Государственного академического ансамбля народного танца, сообщает РИА «Новости» в пресс-службе Роскультуры.

И.Моисееву был 101 год, он родился в Киеве 21 января 1906 года. Учился в частной балетной студии В.И.Масоловой, затем в Хореографическом техникуме Государственного академического Большого театра в классе А.А.Горского. В 1933 году окончил Университет искусств.

После окончания техникума был принят в балетную труппу Большого театра (1924-1931), в 1931-1937 годах был солистом в Большом театре, исполнял партии Рауля в "Теолинде", Мато в "Саламбо", Иосифа в "Иосифе Прекрасном" и другие.

В 1930 году, оставаясь артистом балета, И.Моисеев становится балетмейстером, постановщиком танцевальных сюит в оперных спектаклях "Кармен", "Демон", "Любовь к трем апельсинам", "Турандот", на сцене Большого Театра ставит балеты "Саламбо" (1932), "Три толстяка" (1935), "Спартак" (1958).

В 1936 году стал заведующим хореографической частью Театра народного творчества.

В 1937 году создал первый в стране профессиональный ансамбль народного танца. На протяжении 60 лет И.Моисеев являлся бессменным художественным руководителем ансамбля. Под его руководством были поставлены все программы: "Танцы народов СССР" (1937), "Мир и дружба" (1953), "В гостях и дома" (1983) и других. За программу "Дорога к танцу" (1965) И.Моисеев был удостоен Ленинской премии, а коллектив - звания Академического.

В 1943 году И.Моисеев создал первую в стране профессиональную школу народного танца (хореографическая Школа-студия при ГААНТ).

В 1966 году в Москве им был основан Хореографический концертный ансамбль (ныне Московский театр классического балета).

И.Моисеев награжден многочисленными орденами и медалями, в частности, тремя Орденами Ленина, двумя Орденами Трудового Красного Знамени. Многие государства мира отметили великое искусство И.Моисеева. Он - кавалер болгарского Ордена Святого Александра с короной, румынского Ордена Офицера культуры, польского Ордена «Полония Реститула» и многих других. К 95-летию со дня рождения ЮНЕСКО наградила И.Моисеева одной из самых своих престижных наград - медалью Моцарта.