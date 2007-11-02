В Крыму уже разобрали 70% земли на южном берегу

70% крестьянских паев в привлекательных регионах Крыма уже скуплено. Такие данные привел сегодня журналистам в Симферополе председатель Республиканского комитета по земельным ресурсам АРК Николай ГОЛУБЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Н.ГОЛУБЕВА, в частности, паи скуплены в Бахчисарайском регионе АРК, на Южном берегу Крыма, в районе Симферополя. «70% паев, которые находятся в Бахчисарайском, Ялтинском, Алуштинском регионе, на ЮБК, под городом Симферополем, уже скуплено. Я заявляю это ответственно, скуплено лицами, которые имеют деньги, фирмами», - отметил председатель Рескомзема.

По данным Н.ГОЛУБЕВА, стоимость пая сегодня составляет 500-800 долларов США. «Это немного, дальше, если держать, будет дороже, - добавил он. - Вот эти стоят домики, улики (строения на самозахватах – УНИАН) стоят - земля дальше дороже будет стоить».

Н.ГОЛУБЕВ выразил обеспокоенность таким положением дел, поскольку паи, как правило, скупаются не для того, чтобы обрабатывать землю, а чтобы застраивать ее. При этом председатель Рескомзема высказал мнение, что правоохранительные органы вяло работают в данном направлении.