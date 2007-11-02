Ющенко поручил Кабмину разработать закон о памятниках сакральной культуры

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №1042/2007 с целью сохранения памятников сакральной культуры в Украине поручил Кабинету Министров разработать и внести в трехмесячный срок в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о памятниках сакральной культуры, отчуждение или передача которых в пользование физическим или юридическим лицам ограничивается.

Как сказано в размещенном на официальном сайте главы государства документе, в законопроекте поручается предусмотреть, в частности, временный, до определения перечня таких памятников, мораторий на их отчуждение или передачу в пользование.