Arcelor официально отказалась от слияния с Mittal

Совет директоров европейской сталелитейной компании Arcelor вечером 11 июня единогласно официально отверг предложение о слиянии, сделанное ей британской компанией Mittal. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте корпорации. Кроме того, директора Arcelor рекомендовали акционерам поддержать готовящуюся сделку по слиянию с российской "Северсталью", что позволит компании стать крупнейшей сталелитейной компанией мира.

Это не первая попытка Mittal Steel осуществить поглощение Arcelor. 19 мая британцы повысили предлагаемую сумму до 25,8 миллиарда евро, однако совет директоров Arcelor заявил, что Mittal Steel недооценивает корпорацию, а слияние с "Северсталью" со стратегической точки зрения более выгодно. Собрание акционеров, где будет проводиться голосование по сделке с российской компанией, назначено на 30 июня 2006 года.

Директора Arcelor также порекомендовали акционерам и держателям конвертируемых облигаций не принимать последнее предложение Mittal. Кроме того, члены совета намерены в ближайшее время встретиться с представителями Mittal Steel, чтобы рассмотреть возможность улучшения предложения.

Если Mittal улучшит предложение, директора Arcelor намерены объявить тендер, причем цена одной акции компании составит минимум 44 евро. В настоящее время Mittal предлагает 34,4 евро за акцию. В своем заявлении по результатам заседания директора Arcelor отметили, что слияние с "Северсталью" не означает отказа от предложения Mittal Steel.

Лента.ру