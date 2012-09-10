Украинскую армию хотят сократить вдвое

До 2017 года украинская армия сократится вдвое. Об этом заявил замначальника Главного управления личного состава Генерального штаба Игорь Николаенко. "Сейчас численность вооруженных сил составляет 193 тысяч человек. К 2017 году планируется уменьшить ее до 100 тыс.",— объяснил Николаенко.

Как отмечает издание «Коммерсант-Украина», сокращение численности армии до 2017 года является одним из положений концепции реформирования вооруженных сил. Реализовать его предлагается за счет постепенной ликвидации структур обеспечения. При этом в Минобороны рассчитывают увеличить долю боевых частей и направлять больше средств на развитие армии. "За счет сокращения структур обеспечения доля боевого состава армии составит 70%",— говорил ранее на слушаниях в Верховной Раде, посвященных перспективам развития военной сферы, начальник Генштаба Владимир Замана. Помимо прочего, в Минобороны планируют в 2014 году перевести армию на контрактный принцип комплектования.

На упомянутых парламентских слушаниях глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий Гриценко ("Наша Украина—Народная самооборона") отмечал, что сокращение армии при внеблоковом статусе государства является "преступлением". Вместе с тем другой член комитета Анатолий Кинах (Партия регионов) убежден, что численность вооруженных сил в 100 тыс. человек близка к той, которая определена военной доктриной, а оптимальным вариантом при условии перехода на контрактную форму является армия в 90 тыс. человек. "Для проведения реформы необходимо изменить баланс нашего оборонного бюджета — сейчас только 20% идет на развитие, а все остальное — на текущие расходы. В ближайшее время мы должны около 40% средств тратить на развитие",— сказал Кинах. По его словам, сокращение армии потребует серьезного финансирования — для адаптации военных, уволенных из вооруженных сил: "Для выполнения всех задач объем оборонного бюджета в 2013 году должен составлять 1,7-1,8% от ВВП (в 2011 году ВВП составил 1,314 трлн грн, а финансирование армии находилось на уровне 1,1% от ВВП). До 2017 года эта цифра должна вырасти до 2-2,5%, чтобы на оборону у нас выделялось минимум 23-25 млрд грн".