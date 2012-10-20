Генштаб обещает двойную зарплату всем военным

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Владимир Замана во время лекции о построении системы управления перспективного состава ВСУ, которая прошла в Национальном университете обороны Украины.

По его словам, также будут внедряться новые подходы при обеспечении жильем, в том числе уволившихся военнослужащих.

В целом, говоря о реформировании военной сферы, генерал-полковник отметил: «Мы ставим перед собой амбициозные цели относительно завершения в краткосрочной перспективе перестройки системы управления Вооруженными Силами. Система управления будет включать три уровня: Генеральный штаб – оперативные командования, Командование Военно-морских Сил – воинские части».

По его словам, стоит задание создать мобильные, высокотехнологично оснащенные, хорошо подготовленные Вооруженные Силы, способные быстро и адекватно реагировать на весь спектр угроз национальной безопасности Украины в военной сфере.