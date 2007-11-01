Цена на нефть поставила абсолютный рекорд

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 31 октября 2007г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 90,63 (+3,19%) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 94,53 (+4,15%) долл./барр.

Рост цен был вызван данными Министерства энергетики США (DOE) о снижении коммерческих запасов сырой нефти в США за период с 19 по 26 октября 2007г. на 3,9 млн барр., что превысило ожидания аналитиков.

Напомним, в соответствии с докладом Минэнергетики США, по состоянию на 26 октября запасы сырой нефти и производных энергоносителей характеризовались следующими недельными изменениями: сырая нефть - запасы снизились на 3,9 млн барр. и достигли 312,7 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 7,5%.

Запасы бензинов увеличились на 1,3 млн барр. и достигли 195,1 млн барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 5,5%; запасы тяжелых дистиллятов возросли на 0,8 млн барр. и достигли млн 135,3 барр., что ниже показателя на аналогичную дату предыдущего года на 6,1%.

Запасы стратегического нефтяного резерва за прошлую неделю не изменились и по-прежнему составляют 693,9 млн барр.

Собственная нефтедобыча в США за неделю снизилась с 5,122 млн барр./день до 5,144 млн барр./день; переработка нефти уменьшилась с 14,940 млн барр./день до 14,927 млн барр./день, а пропускная способность нефтеперерабатывающего сектора - с 87,1% до 86,2%; импорт нефти возрос с 9,103 млн барр./день до 9,381 млн барр./день.

РБК