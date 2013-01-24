Жертвы гололеда могут потребовать от коммунальщиков компенсации убытков

Граждане, которые получили травмы по вине коммунальных служб из-за скользких тротуаров, могут требовать через суд компенсации морального и материального ущерба отмечает юрист Виктория Ставчук.

Об этом она заявила в эфире «5 канала»

«Необходимо указывать, что это травма вследствие гололеда. Если мы берем карту, которую заполняет вызванный врач скорой помощи, или в травмпункте, в этой карте есть разные графы. Одна из таких граф - причина травмы, там причины перечислены, среди которых отдельной причиной названа гололедица, надо только поставить галочку ... Отсудить можно материальный ущерб все, которые подтверждены чеками, квитанциями, расходы на лекарства, которые связаны с лечением. Кроме того, законодательство предусматривает возможность, если травма нанесена здоровью, просить возместить моральный ущерб», - заверила юрист.