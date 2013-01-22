Жертвами гололеда стало рекордное количество киевлян
21:49, 22 января 2013Общество
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За минувшие сутки с повреждениями, полученными из-за гололеда, в больницы Киева обратились 579 человек, что в четыре раза больше средних показателей в столице.
За сутки жертвами гололеда стали 600 киевлян
Об этом«Комментариям» сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.
По данным горздрава, из 579 человек, обратившихся вчера за медицинской помощью, 544 взрослых и 35 детей. При этом госпитализация понадобилась 57 взрослым и трем детям.
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«В среднем за сутки из-за падений на улицах к медикам обращаются около 120 человек, максимум – 150», - отметили в ведомстве.
Напомним, 21 января в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, оттепель сменилась резким похолоданием, которое сопровождалось дождем.
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