Жертвами гололеда стало рекордное количество киевлян

Об этом«Комментариям» сообщили в Департаменте здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

По данным горздрава, из 579 человек, обратившихся вчера за медицинской помощью, 544 взрослых и 35 детей. При этом госпитализация понадобилась 57 взрослым и трем детям.

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«В среднем за сутки из-за падений на улицах к медикам обращаются около 120 человек, максимум – 150», - отметили в ведомстве.

Напомним, 21 января в ряде регионов Украины, в том числе и в Киеве, оттепель сменилась резким похолоданием, которое сопровождалось дождем.