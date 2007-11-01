Одесская мэрия выделила деньги на обучение детских врачей и неонатологов
02:01, 01 ноября 2007Общество
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Об этом сообщили в муниципальном управлении
Одесская мэрия выделила 86,2 тыс. грн. на дополнительное обучение педиатров и неонатологов - врачей, оказывающих помощь новорожденным.
Об этом сообщили УНИАН в муниципальном управлении информации.
Благодаря поддержке мэрии 19 врачей местных роддомов и больниц прослушают в Одесском государственном медуниверситете курс по специальности «детская анестезиология».
Дополнительная подготовка педиатров и неонатологов предусмотрена городской целевой программой «Здоровье матери и ребенка» на 2006 - 2010 годы».
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